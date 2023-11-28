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Судейство

Сегодня, 13:15

Хлусевич рассказал, как прошла встреча футболистов «Спартака» с Мажичем

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Даниил Хлусевич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич в интервью «СЭ» рассказал о встрече команды с руководителем судейского корпуса РФС Милорадом Мажичем.

— Как тебе судейство в этом сезоне? Вы же недавно встречались с руководителем судейского корпуса РФС Милорадом Мажичем.

— Мы пообщались, нам задавали вопросы. Рассказали про нововведения в правилах: игра рукой, желтые карточки... Теперь споров станет еще больше, ха-ха!

— То есть понятнее не стало?

— В принципе, и до этого было все понятно. Просто иногда судьи одинаковые эпизоды трактуют по-разному. Порой кажется, что рука была, а пенальти нет. Потом в менее очевидном моменте назначают 11-метровый. Конечно, ты будешь спорить! Тем более что ситуации разные, а в моменте правильно трактовать очень тяжело. Да и судьи тоже учатся, тренируются.

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич 8 ноября рассказал игрокам и тренерам «Динамо» и «Спартака» о современных трактовках и разобрал наиболее сложные эпизоды из матчей РПЛ и FONBET Кубка России. По окончании обсуждения каждого раздела правил игроки и тренеры могли задать вопросы и обсудить конкретные моменты из своих матчей.

Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт действует два года с опцией продления еще на год.

Квинси Промес и&nbsp;Даниил Хлусевич. «Было бы идеально выиграть золото со «Спартаком» и уехать в Европу». Интервью Хлусевича

Даниил Хлусевич
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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