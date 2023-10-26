Хусаинов полагает, что офсайдные линии облегчат работу судьям

Бывший судья Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов поделился мнением о возможном внедрении с декабря в систему видеопомощи арбитрам (VAR) офсайдных линий на матчах РПЛ.

«Если подходить к этому исключительно как к технологическому моменту, то это решение определенно облегчит жизнь футбольным судьям. Но другим вопросом здесь является человеческий фактор. Необходимо изменить саму систему отбора, в которой существуют понятия «свой» и «чужой», и опереться на советскую систему подготовки. Какие коммуникации сейчас могут быть между арбитрами, если порой знакомство некоторых происходит лишь в раздевалке накануне матча?», — приводит слова Хусаинова RT.

Сезон-2022/23 и начало сезона-2023/24 в чемпионате России прошли без использования офсайдных линий для ВАР. До этого технологию предоставляла британская компания Hawk-Eye Innovations, соглашение с ней завершилось летом 2022 года.