Булыкин считает, что матч с «Ростовом» будет особенно принципиальным для Дзюбы

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о настрое нападающего железнодорожников Артема Дзюбы на матч 13-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Для любого футболиста особенно принципиальны матчи с командами, в которых он раньше играл. Если кто-то скажет, что это не так, он просто лукавит. Вот так и для Дзюбы принципиально сыграть по максимуму против бывших соратников и тренера, с которым был конфликт. А потом ведь можно еще что-то такое острое сказать в интервью после матча, если хорошо себя покажешь. В любом случае у Артема будет двойной настрой на встречу против своего, скажем, неприятного оппонента. Это будет очень интересный и важный для обеих команд матч. Особенно интересно потому, что, во-первых, «Ростов» сейчас начал показывать результаты и от него можно ожидать чего угодно, а во-вторых, если «Локомотив» проиграет, то может пропустить много команд вперед», — приводит слова Булыкина RT.

После 12 туров «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Ростов» — 10-й (13 очков).

Матч «Ростов» — «Локомотив» пройдет 28 октября. Начало — в 16:30 мск.