Игнашевич назвал позорной работу судей в матче РПЛ с «Уралом»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич раскритиковал работу судей после поражения в матче 27-го тура РПЛ с «Уралом» (1:2).

Игра прошла 6 мая в Екатеринбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

«Мы не могли контролировать мяч, нам не свистелись фолы, а все спорные моменты, ауты, придуманные штрафные. Мы не смогли справиться с давлением и допустили ошибку в конце игры. Но ключевой момент — позорное судейство, так нельзя судить, мне кажется, в РПЛ», — сказал Игнашевич в эфире «Матч! Премьер».

После 27 туров «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. 11 мая клуб из Калининграда проведет домашнюю встречу с «Динамо».

Ранее в службе коммуникаций РФС заявили, что календарь стыковых матчей РПЛ может быть изменен в случае выхода «Балтики» в суперфинал FONBET Кубка России.