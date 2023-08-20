Игнашевич — о поражении от «Урала»: «Чем сложнее, тем интереснее нам будет выкручиваться»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о поражении от «Урала» (0:1) в пятом туре РПЛ.

«Считаю, что была целостная игра в нашем исполнении, что в первом, что во втором тайме. Реализация хромает. Не могу ничего сказать в упрек ребятам. Наоборот – большое желание, страсть. Оставили все силы на поле, но к сожалению не смогли взять очки.

Разочарован, конечно, результатом, но чем сложнее, тем интереснее нам будет выкручиваться из этой ситуации», – сказал Игнашевич на пресс-конференции.

«Балтика» с тремя очками идет на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре калининградцы в гостях сыграют с «Крыльями Советов». Матч пройдет 27 августа.