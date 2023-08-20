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Сегодня, 00:44

Игнашевич — о поражении от «Урала»: «Чем сложнее, тем интереснее нам будет выкручиваться»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о поражении от «Урала» (0:1) в пятом туре РПЛ.

«Считаю, что была целостная игра в нашем исполнении, что в первом, что во втором тайме. Реализация хромает. Не могу ничего сказать в упрек ребятам. Наоборот – большое желание, страсть. Оставили все силы на поле, но к сожалению не смогли взять очки.

Разочарован, конечно, результатом, но чем сложнее, тем интереснее нам будет выкручиваться из этой ситуации», – сказал Игнашевич на пресс-конференции.

«Балтика» с тремя очками идет на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре калининградцы в гостях сыграют с «Крыльями Советов». Матч пройдет 27 августа.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=W9NMSxwqTEI
Сергей Игнашевич
Футбол
ФК Балтика
ФК Урал
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2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
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 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
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 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
10
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
11
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
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 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
13
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
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 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
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19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
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