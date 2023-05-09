Игнатьев: «До первого гола «Спартак» был учеником, смотрящим на учителя в лице «Зенита»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев подвел итоги матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (3:2).

— Матч был интересным, динамичным и напряженным, таким его сделал «Спартак», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру». — Если бы «Спартак» не смог составить конкуренцию «Зенита», мы увидели чемпиона страны, который диктовал свои условия по ходу всего чемпионата. Тогда мы бы думали, что «Зенит» вне конкуренции, но всё сложилось иначе. «Спартак» очень хотел показать свои возможности, а ошибки индивидуального характера привели к поражению москвичей. При этом «Зенит» имел преимущество по игре и мог забирать победу, до первого гола «Спартак» был учеником, смотрящим на учителя. После этого «красно-белые» стали много атаковать и диктовать свои условия. «Спартак» составил своим соперникам хорошую конкуренцию, мы были участниками интересного спектакля.

— Как думаете, почему Александр Селихов допустил результативную ошибку?

— Наверное, у него сдали нервы. Напряжение и статус матча надавили на него, бывают такие психотипы. Кто-то долго входит в такие игры, а кто-то — нет. Селихов допустил большую ошибку, связанную с большим напряжением.

В 26-м туре РПЛ «Зенит» на своем поле обыграл «Спартак» (3:2) и за 4 тура до конца чемпионата России гарантировал себе чемпионский титул.