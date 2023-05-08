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8 мая, 22:32

Мелкадзе заявил, что игра с «Локомотивом» была равной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал крупное поражение от московского «Локомотива» (0:3) в 26-м туре РПЛ.

«По игре крупный счет. Если пересмотреть игру без голов, мне кажется, равная была игра. Нобоа не забил пенальти? Ему не за что было извиняться. Если было бы 1:0 или 2:0, а счет был 3:0. По большому счету, это ничего не сыграло. Он у нас исполняет пенальти. Он же до этого столько забивал. Бывает иногда. Ничего страшного. Конкретная цель — побеждать в каждом матче», — приводит слова Мелкадзе Sport24.

На 82-й минуте полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа не смог реализовать 11-метровый. «Локомотив» поднялся на 9-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 26 матчах. «Сочи» опустился на 10-е место с 34 очками.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-08-melkadze-o-razgrome-ot-lokomotiva-yesli-peresmotret-bez-golov-byla-ravnaya-igra
Георгий Мелкадзе
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
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