5 сентября, 22:30
Бывший главный тренер «Торпедо» Борис Игнатьев поделился мнением о дважды перебитом пенальти в концовке матча 8-го тура РПЛ между москвичами и «Ростовом» (0:1).
«Я запутался с этими правилами. Не могу даже для себя сформулировать за что назначили пенальти. Может быть, придумали новые правила. Не знаю уже, когда дается пенальти за игру рукой, а когда нет. По пенальти скажу, что у бьющего есть преимущество, но вратарь отбил. Значит результат должен быть ничейным. Возможно, у арбитра другие рекомендации от судейского корпуса», — сказал Игнатьев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.
Решающий гол в добавленное ко второму тайму время забил защитник Максим Осипенко с пенальти. Главный арбитр Ян Бобровский дважды требовал перебить 11-метровый — вратарь Егор Бабурин отбил два удара, но с нарушением правил.