Игнатьев: Для «Локомотива» четвертое место — это хороший результат. Галактионов справляется со своей работой»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил игру «Локомотива» в весенней части текущего сезона.

На данный момент железнодорожники занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка в 27 матчах.

— Для «Локомотива» четвертое место — это хороший результат. Команда на ходу, мне нравится игра в атаке. Пиняев, Глушенков и Миранчук делают все. Пока какого-то единения в команде не просматривается, поэтому пропускают неприятные мячи.

— У вас к работе Галактионова нет вопросов?

— Он идет верным путем. Есть куда двигаться, но все в руках руководства. На сегодняшний день Галактионов справляется со своей работой, — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

39-летний Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноябре 2022 года. Под его руководством команда одержала 26 побед, 14 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.