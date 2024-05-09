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Сегодня, 21:40

Игнатьев: Для «Локомотива» четвертое место — это хороший результат. Галактионов справляется со своей работой»

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил игру «Локомотива» в весенней части текущего сезона.

На данный момент железнодорожники занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка в 27 матчах.

— Для «Локомотива» четвертое место — это хороший результат. Команда на ходу, мне нравится игра в атаке. Пиняев, Глушенков и Миранчук делают все. Пока какого-то единения в команде не просматривается, поэтому пропускают неприятные мячи.

— У вас к работе Галактионова нет вопросов?

— Он идет верным путем. Есть куда двигаться, но все в руках руководства. На сегодняшний день Галактионов справляется со своей работой, — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

39-летний Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноябре 2022 года. Под его руководством команда одержала 26 побед, 14 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
Михаил Галактионов
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