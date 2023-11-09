Игнатьев рассказал об ожиданиях от матча «Зенита» с «Краснодаром»

Российский тренер Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча15-го тура РПЛ «Зенита» с «Краснодаром».

— В матче тура «Зенит» примет «Краснодар». Какие шансы у гостей набрать очки?

— Они есть. При том что соперники «Краснодара» испытывали на себе мастерство «быков» и сложности в матчах с ними. «Зенит» имеет преимущество, но не на столько, чтобы уже сейчас можно было говорить, что питерцы победят. Меня и поражение «Зенита» не удивит, потому что сейчас в РПЛ сложно чем-то удивиться, — цитирует Игнатьева «Евро.Футбол.Ру».

«Зенит» на своем поле примет «Краснодар» в субботу, 11 ноября. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Перед матчем сине-бело-голубые с 29 очками занимают второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.