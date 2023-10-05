Игнатьев: «Зенит» найдет ресурсы для того, чтобы побороться за возвращение на лидирующую строчку»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что после десяти туров невозможно предсказать итоговую турнирную таблицу чемпионата России.

«Я верю, что мы увидим новую команду в новом обличии, но будет ли она чемпионом — мне сложно сказать. Как бы то ни было, «Зенит» найдет ресурсы и возможности для того, чтобы побороться за возвращение на лидирующую строчку. Все, что будет с «Краснодаром» в случае их победы — это будет большое завоевание для всех любителей нашего футбола», — цитирует «Газета.Ru» Игнатьева.

«Краснодар» набрал 24 очка в 10 турах и идет первым в турнирной таблице. «Крылья Советов» вторые (21 очко), а «Локомотив» замыкает тройку лидеров (18 очков).