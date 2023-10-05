Игнатьев: «Зенит» найдет ресурсы для того, чтобы побороться за возвращение на лидирующую строчку»

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что после десяти туров невозможно предсказать итоговую турнирную таблицу чемпионата России.
«Я верю, что мы увидим новую команду в новом обличии, но будет ли она чемпионом — мне сложно сказать. Как бы то ни было, «Зенит» найдет ресурсы и возможности для того, чтобы побороться за возвращение на лидирующую строчку. Все, что будет с «Краснодаром» в случае их победы — это будет большое завоевание для всех любителей нашего футбола», — цитирует «Газета.Ru» Игнатьева.
«Краснодар» набрал 24 очка в 10 турах и идет первым в турнирной таблице. «Крылья Советов» вторые (21 очко), а «Локомотив» замыкает тройку лидеров (18 очков).