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Сегодня, 15:52

Игнатьев считает, что Семак мог бы тренировать сборную России

Алина Савинова
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Бывший главный тренер национальной команды России Борис Игнатьев высказался о пятом подряд чемпионстве «Зенита» в РПЛ.

«У «Спартака» нет такой обоймы игроков, которые при замене выходили и круто меняли бы ситуацию, как Иван Сергеев, который привел «Зенит» к празднованию долгожданной победы. «Зенит» и в следующем году возьмет чемпионство, если «Спартак» и ЦСКА не усилят команду. Вдруг завтра в «Спартак» пригласят Месси и Роналду, и мы будем счастливо смотреть на все то, чего нет у «Зенита». Семак в моих глазах большой мастер своего дела. Тренер с четко очерченными идеями. Он готов работать в лучших клубах нашей страны. Конечно, он один из тех, на кого можно смотреть и говорить, что он тренер сборной России», — приводит Sport24 слова Игнатьева.

В матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Сергей Семак возглавляет клуб из Санкт-Петербурга с 2018 года. Под его руководством петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-08-boris-ignatyev-zayavil-chto-semak-mozhet-nachat-trenirovat-sbornuyu-rossii
РПЛ
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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