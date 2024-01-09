Игнатьев высказался о трансферной политике «Зенита»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о трансферной политике «Зенита».

«Конечно, для развития футбола и повышения уровня чемпионата легионеры нужны, но их должно быть не так много, и по уровню они должны быть калибра Малкома и Вендела. А все, что не звездит, на данном этапе ни к чему. Еврокубков сейчас нет, принципиальной борьбы за каждую строчку в чемпионате тоже пока не наблюдается. Поэтому я больше за то, чтобы расшевелить российских футболистов, юношеский футбол, работу академий. Резюмируя — хорошо, что «Зенит» пытается приглашать футболистов из-за рубежа, но не понимаю, для чего в таких количествах. К тому же, очень осложняется работа тренера, когда в команде появляются и увеличиваются такие диаспоры. Тренер в таких коллективах должен быть большим мастером, дипломатом и иметь солидный авторитет, чтобы не испортить микроклимат внутри команды», — приводит слова Игнатьева Legalbet.

Питерский клуб на данный момент приобрел защитника «Флуминенсе» Нино, двух вингеров: Артура из «Палмейраса» и Педро из «Коринтианса» и полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара».

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