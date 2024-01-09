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Сегодня, 21:07

Metaratings: «Спартак» ограничил функционал Абаскаля в принятии решений по трансферам

Руслан Минаев
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Спартак» внес коррективы в функционал главного тренера Гильермо Абаскаля в вопросах подписаний игроков, сообщает Metaratings.

По данным источника, теперь испанец может лишь высказать свои пожелания, а не влиять на трансферную политику клуба, как это было ранее.

Большую роль в принятии решений о трансферах будет играть новый спортивный директор красно-белых Томаш Амарал и селекционный отдел клуба.

«Спартак» объявил о назначении Амарала новым спортивным директором клуба 22 декабря. Он приступил к новым обязанностям с 1 января этого года. Ранее португалец работал шеф-скаутом в «Бенфике».

«Спартак» после 18 туров РПЛ набрал 30 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Томаш Амарал
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