Metaratings: «Спартак» ограничил функционал Абаскаля в принятии решений по трансферам

«Спартак» внес коррективы в функционал главного тренера Гильермо Абаскаля в вопросах подписаний игроков, сообщает Metaratings.

По данным источника, теперь испанец может лишь высказать свои пожелания, а не влиять на трансферную политику клуба, как это было ранее.

Большую роль в принятии решений о трансферах будет играть новый спортивный директор красно-белых Томаш Амарал и селекционный отдел клуба.

«Спартак» объявил о назначении Амарала новым спортивным директором клуба 22 декабря. Он приступил к новым обязанностям с 1 января этого года. Ранее португалец работал шеф-скаутом в «Бенфике».

«Спартак» после 18 туров РПЛ набрал 30 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице.