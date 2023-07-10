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Борис Игнатьев: «Неизвестно, в каком состоянии Фернандес приедет в «Зенит»

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о том, что экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес готовится подписать контракт с «Зенитом».

«Вряд ли на ЦСКА как-то повлияет ситуация с Фернандесом. Он не играл за армейскую команду уже больше года. Неизвестно, в каком состоянии он приедет в «Зенит». Рассуждать, что он когда-то выступал, не совсем правильно. То же самое с Хесусом Мединой. Если бы уходил Игорь Акинфеев, то все мы потирали бы лоб с вопросом: «Как теперь будет выглядеть ЦСКА?». А так, я без сожалений и особых эмоций воспринял одну потерю и второе неприобретение», — цитирует Игнатьева Betonmobile.ru.

6 июля журналист Алешандре Пратцель сообщил, что Фернандес в ближайшее время может стать игроком «Зенита». Ранее стало известно, что ЦСКА не смог договориться с «Интернасьоналом» о выплате компенсации в 366 тысяч евро за уход футболиста из бразильского клуба.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Источник: https://betonmobile.ru/ignatev-neizvestno-v-kakom-sostoyanii-fernandes-priedet-v-zenit
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Борис Игнатьев
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