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Игнатьев заявил, что нельзя сравнивать нынешних тренеров с предыдущем поколением

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев отреагировал на высказывание комментатора Геннадия Орлова о слабости российской тренерской школы и сравнил нынешних тренеров с предыдущим поколением.

«Никак нельзя нынешних специалистов сравнить с такими профессионалами, как Якушин, Качалин, Бесков, потом вторая волна — Лобановский, Садырин и другие. Это были люди совершенно другие, я же с ними общался. Какие они были ораторы, как умели разговаривать с людьми! Сегодня нет таких людей. Хотя есть специалисты, которых стоит выделять из общей массы, как Орлов сказал про того же Семака, можно выделить Осинькина, Федотова, но эта группа тренеров уступает прошлой. Нет же сейчас таких специалистов как Семин, и по результатам, и по качеству работы. Главное — это обучение. Сейчас все тренеры сами учатся, и их работа приводится какому-то общему знаменателю. Я учился три месяца не отрываясь, каждый день с ноября по март. Было много предметов, нужно было ходить на занятия, все систематизировать. Потом учились два года. А сегодня тренеры по три дня учатся, несколько модулей проходят — и на этом все заканчивается. В основном дается направление, а дальше уже образование идет само собой, наверное, это должно быть не так», — приводит слова Игнатьева Metaratings.ru.

Ранее комментатор Геннадий Орлов заявил, что тренерская школа в России ослабла, а из нынешнего поколения тренеров смог выделить лишь Сергея Семака из «Зенита», а также Валерия Карпина, возглавляющего «Ростов» и сборную России.

Источник: https://metaratings.ru/news/ignatev-nyneshnie-rossiiskie-trenery-deti-po-sravneniyu-s-lobanovskim-sadyrinym-i-beskovym-220778/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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