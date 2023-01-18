«Факел» не заинтересован в переходе Черышева

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о заинтересованности клуба РПЛ в переходе полузащитника «Венеции» Дениса Черышева.

«Нет, мы не интересуемся Черышевым. Но и трансферная кампания «Факела» не завершена. Фамилии? Пока ничего конкретного сказать не могу», — заявил Котов «СЭ».

Из-за травмы Черышев пропустил весь декабрь. 7 января российский полузащитник вышел на замену в контрольном матче против леверкузенского «Байера» и провел на поле около 30 минут.

В текущем сезоне в составе «Венеции» Черышев провел 10 матчей в серии Б, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.