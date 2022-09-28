Глушенков о приговоре Ларина: «Я ошарашен. Это беспредел»

Игрок «Крыльев Советов» и сборной России Максим Глушенков в комментарии для «СЭ» высказался о том, что бывшего директора академии «Чертаново» Ларина приговорили к 3 годам лишения свободы.

«Я ошарашен данной новостью. Это просто беспредел, если честно. Желаю Николаю Юрьевичу сил, терпения. Мы будем поддерживать Николая Юрьевича как в быту, так и на поле», — сказал Глушенков «СЭ».

В среду, 28 сентября, суд огласил приговор Ларину. Функционера приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд постановил взыскать с него 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта. Его признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).