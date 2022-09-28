Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

28 сентября, 13:15

Глушенков о приговоре Ларина: «Я ошарашен. Это беспредел»

Владислав Флегонтов
Корреспондент

Игрок «Крыльев Советов» и сборной России Максим Глушенков в комментарии для «СЭ» высказался о том, что бывшего директора академии «Чертаново» Ларина приговорили к 3 годам лишения свободы.

«Я ошарашен данной новостью. Это просто беспредел, если честно. Желаю Николаю Юрьевичу сил, терпения. Мы будем поддерживать Николая Юрьевича как в быту, так и на поле», — сказал Глушенков «СЭ».

В среду, 28 сентября, суд огласил приговор Ларину. Функционера приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд постановил взыскать с него 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта. Его признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Футбол
ФК Чертаново
Максим Глушенков
Николай Ларин
8
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
США и Канада велят своим хоккеистам уезжать из КХЛ. Но они никуда не собираются
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
Четырнадцать человек пострадали из-за детонации снаряда под Белгородом
Публицист TAC Карпентер назвал три разрушительные ошибки США
МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении госграницы после посещения Абхазии
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Зиньковский — о приговоре Ларину: «Это один из символов конца детско-юношеского футбола»

Глушенков надеется, что Ларину смягчат наказание