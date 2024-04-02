Адвокат Жорин: «Есть очень большие шансы, что Эмираты выдадут Промеса России»

Адвокат Сергей Жорин рассказал об обстоятельствах, при которых форвард «Спартака» Квинси Промес мог бы отправиться из заключения в ОАЭ в Россию.

«Насколько я знаю из СМИ, в отношении Промеса возбуждено уголовное дело в России. И он то ли уже объявлен в розыск, то ли будет объявлен. И, соответственно, будет запрашиваться его выдача России. Возможно, уже запрошена. Такой вектор уже запущен. Это направление очень правильное, оно может быть эффективно, учитывая хорошее отношение ОАЭ с Россией. Экстрадиция — это длительный процесс, поэтому маловероятно, что сегодня или завтра его повезут в Нидерланды. Здесь, что называется, битва не проиграна, и есть очень большие шансы, что Эмираты выдадут его России. Очень приятно, что Российская Федерация борется за спортсмена, который для нее важен, пусть даже креативными способами. Тем не менее, позиция обозначилась», — цитирует Жорина Metaratings.ru.

В середине марта 32-летний Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

29 марта De Telegraaf сообщил, что Россия запросила экстрадицию Промеса из-за налогового мошенничества.