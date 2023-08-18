Илья Геркус считает, что бойкот фанатов из-за Fan ID провалился

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус заявил, что бойкот матчей активными фанатами из-за введения Fan ID провалился.

«Поводом для размышления стал бодрый пост в Telegram «Спартака» о том, что к матчу с «Зенитом» уже продано 25 000 билетов. То есть, с учетом того, что еще несколько дней продаж и многие решают пойти за день-два до игры, а то и в сам день матча, есть все шансы, что на матч придет 30-40 тысяч болельщиков», — написал в своем Telegram-канале Геркус.

По его словам, 30 тысяч зрителей на матче «Спартак» — «Зенит» станет хорошим результатом, а если на игру придут 40 тысяч человек, то барьер Fan ID будет практически преодолен.

«Это значит, что стадионная выручка снова сможет стать значимым источником доходов для клуба. То есть, для футбольных клубов показался свет в конце тоннеля.

А что это означает для активных фанатов, которые, как известно, бойкотируют матчи уже второй сезон? Это означает, что они ошиблись с формой протеста, что их риторика не смогла повлиять на широкие массы болельщиков и бойкот ждет поражение», — добавил Геркус.

По мнению функционера, есть вероятность, что на стадионах больше никогда не появятся представители таких фанатских движений, как «Фратрия» и «Вираж». При этом Геркус допустил, что из старых болельщицких объединений могут возникнуть новые, составленные из «лояльных» болельщиков.

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» привел в пример московское «Динамо», которое смогло повысить посещаемость матчей после введения Fan ID.

Fan ID действует на всех матчах РПЛ с начала 2023 года.