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Сегодня, 13:37

Илья Вахания верит, что «Зенит» станет чемпионом России в этом году

Виктория Кравченко
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Защитник «Ростова» Илья Вахания заявил, что симпатизирует «Зениту» в чемпионате. Футболист является воспитанником академии сине-бело-голубых.

«В чемпионской гонке симпатизирую «Зениту», конечно. Что с ним происходит? Я не знаю, надо быть в команде, чтобы ответить. Что приходит на ум, когда смотрю на их статистику? Наверное, они привыкли к победам. Думают, что все будет так же легко, как это было в прошлые годы.

Увидим ли мы нового чемпиона? Не знаю. В последнем туре с «Зенитом» будем играть на победу», — цитирует Ваханию «РБ Спорт».

После 26 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 50 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-vahaniya-zenit-privy-k-k-pobedam-dumayut-chto-vse-budet-tak-zhe-legko-kak-v-proshly-e-gody/
ФК Зенит
Илья Вахания
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