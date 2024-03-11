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11 марта, 14:17

Квеквескири рассказал, что игроки «Факела» не думают о вылете из РПЛ

Руслан Минаев
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Капитан «Факела» Ираклий Квеквескири поделился мнением о будущем клуба после победы над «Спартаком» (2:0) в 20-м туре РПЛ.

«Мы сделали большой шаг, чтобы уцелеть? Мне не очень нравится этот вопрос. Потому что мы не думаем о том, что главное — уцелеть. Когда думаешь об этом, сто процентов — будешь на грани вылета. В прошлом году мы это уже проходили и поплатились за это, потому что в конце все зависело не от нас. Надо играть от себя. Играть достойно и получать удовольствие», — цитирует игрока «РБ Спорт».

Воронежцы занимает 11-ю строчку, набрав 25 очков.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Ираклий Квеквескири
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