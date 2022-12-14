Иранский агент: «Болельщики «Трактора» высоко ценили работу Бердыева»

Иранский агент Фаршид Карими поделился мнением о работе Курбана Бердыева на посту главного клуба и технического директора «Трактора».

«В Иране очень сильно уважают Бердыева и считают его специалистом высокого уровня. Два иранских клуба хотели, чтобы именно он был их тренером, но Бердыев выбрал «Трактор».

Пока он тренировал «Трактор», его клуб играл преимущественно от обороны. Футболисты «Трактора» и болельщики высоко ценили работу тренера», — цитирует агента Metaratings.ru.

Иранский клуб «Трактор» был последним местом работы 70-летнего специалиста. Бердыев дважды становился чемпионом России с «Рубином», а также привел «Ростов» к серебряным медалям. Он не работал в РПЛ с 2019 года.