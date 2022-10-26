Ирина Роднина о натурализации Малкома и Клаудиньо: «Это же нормально, я не против»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала решение игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.

Она отметила, что такие случаи есть не только в спорте, но и во всех профессиях, поэтому считает это нормальным.

«Это же нормально, когда люди переезжают работать, учиться или жить в другие страны. Я не против», — заявила Роднина «РБ Спорту».