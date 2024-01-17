Источник: клубы из Италии и Испании сохраняют интерес к Тикнизяну

Клубы из Испании и Италии сохраняют интерес к защитнику «Локомотива» и сборной Армении Наиру Тикнизяну, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, конкретных предложений по трансферу 24-летнего игрока в «Локомотив» не поступало. Защитник готов доиграть сезон в России, если не получит хороший вариант в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Тикнизян провел 22 матча, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.