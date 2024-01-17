Журова отреагировала на жалобы игрока «Зенита» Кругового на рост цен

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Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова прокомментировала слова игрока «Зенита» Данила Кругового, который пожаловался на рост цен на продукты. Она удивилась, что футболисты тоже следят за стоимостью товаров в магазинах.
«Лично я не ощутила роста цен на яйца. Ем их нечасто, к тому же был пост. А если в целом, то мы обсуждали этот вопрос с коллегами», — сказала Журова Sport24.
15 января издание Metaratings.ru сообщило, что «Зенит» предложит Круговому новый контракт.
Действующее соглашение футболиста с питерским клубом истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 2 миллиона евро.
В этом сезоне Круговой провел за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевых паса.