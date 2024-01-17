Журова отреагировала на жалобы игрока «Зенита» Кругового на рост цен

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова прокомментировала слова игрока «Зенита» Данила Кругового, который пожаловался на рост цен на продукты. Она удивилась, что футболисты тоже следят за стоимостью товаров в магазинах.

«Лично я не ощутила роста цен на яйца. Ем их нечасто, к тому же был пост. А если в целом, то мы обсуждали этот вопрос с коллегами», — сказала Журова Sport24.

15 января издание Metaratings.ru сообщило, что «Зенит» предложит Круговому новый контракт.

Действующее соглашение футболиста с питерским клубом истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 2 миллиона евро.

В этом сезоне Круговой провел за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевых паса.