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РПЛ

Сегодня, 09:10

Журова отреагировала на жалобы игрока «Зенита» Кругового на рост цен

Виктория Кравченко
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Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова прокомментировала слова игрока «Зенита» Данила Кругового, который пожаловался на рост цен на продукты. Она удивилась, что футболисты тоже следят за стоимостью товаров в магазинах.

«Лично я не ощутила роста цен на яйца. Ем их нечасто, к тому же был пост. А если в целом, то мы обсуждали этот вопрос с коллегами», — сказала Журова Sport24.

15 января издание Metaratings.ru сообщило, что «Зенит» предложит Круговому новый контракт.

Действующее соглашение футболиста с питерским клубом истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 2 миллиона евро.

В этом сезоне Круговой провел за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевых паса.

Источник: https://sport24.ru/football/news-612724-zhurova-o-zhalobakh-krugovogo-na-rost-tsen-ya-ne-dumayu-chto-futbolisty-voobshche-v-magazin-khodyat-i-sledyat-za-etim
Данил Круговой
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