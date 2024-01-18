Источник: Круговой отказался от 10 миллионов евро по контракту в «Зените»

Защитник «Зенита» Данил Круговой, подписавший контракт с ЦСКА, отказался продлевать соглашение с петербуржцами, сообщает журналист Иван Карпов.

По сведениям источника, сине-бело-голубые хотели сохранить 25-летнего россиянина, предложив улучшенный контракт, по которому игрок получил бы 10 миллионов евро за пять лет, но футболист ответил отказом, так как хочет получать больше игрового времени.

17 января пресс-служба ЦСКА сообщила о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня 2024 года. До конца сезона защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду.