В «Спартаке» рассказали об основном пункте развития клуба

Сегодня, 10:46
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал об основных направлениях развития московского клуба.
«Основная команда должна пополняться игроками из «Спартака-2» и молодежки. В свою очередь, академия обязана готовить кадры для следующих звеньев нашей системы», — приводит слова Малышева «РБК Спорт».
По его словам, сейчас в основном составе московской команды существенную роль играют отечественные игроки. Он также отметил, что клуб не планирует полностью отказаться от трансферов сильных легионеров.
После 18 туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков.
В декабре 2023 года «Спартак» объявил о возрождении второй команды. «Спартак-2» будет выступать во второй лиге со следующего сезона.