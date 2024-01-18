В «Спартаке» рассказали об основном пункте развития клуба

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал об основных направлениях развития московского клуба.

«Основная команда должна пополняться игроками из «Спартака-2» и молодежки. В свою очередь, академия обязана готовить кадры для следующих звеньев нашей системы», — приводит слова Малышева «РБК Спорт».

По его словам, сейчас в основном составе московской команды существенную роль играют отечественные игроки. Он также отметил, что клуб не планирует полностью отказаться от трансферов сильных легионеров.

После 18 туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков.

В декабре 2023 года «Спартак» объявил о возрождении второй команды. «Спартак-2» будет выступать во второй лиге со следующего сезона.