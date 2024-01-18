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Сегодня, 10:46

В «Спартаке» рассказали об основном пункте развития клуба

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Олег Малышев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал об основных направлениях развития московского клуба.

«Основная команда должна пополняться игроками из «Спартака-2» и молодежки. В свою очередь, академия обязана готовить кадры для следующих звеньев нашей системы», — приводит слова Малышева «РБК Спорт».

По его словам, сейчас в основном составе московской команды существенную роль играют отечественные игроки. Он также отметил, что клуб не планирует полностью отказаться от трансферов сильных легионеров.

После 18 туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков.

В декабре 2023 года «Спартак» объявил о возрождении второй команды. «Спартак-2» будет выступать во второй лиге со следующего сезона.

Источник: https://www.rbc.ru/sport/18/01/2024/65a801239a79473d4d8f496e?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Спартак-2 (Москва)
Олег Малышев
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