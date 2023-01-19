Источник: «Локомотив» подпишет до конца сезона защитника бельгийского «Стандарда»

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«Локомотив» возьмет в аренду до конца сезона защитника бельгийского «Стандарда» Ноэ Дюссенна, пишет журналист Саша Тавольери.
Также в договоре будет прописана опция продления соглашения на 1 год в случае сохранения «Локо» прописки в РПЛ.
Причем «Стандард» расторгнет контракт с игроком, чтобы тот перешел в российскую команду на правах свободного агента. Схема будет аналогичной той, которая была при переходе Муссы Сиссако в «Сочи» в сентябре 2022 года. Сообщалось, что малиец сам выкупил свой контракт у льежского клуба, а сочинцы компенсировали ему затраты в размере 300 тысяч евро, а также выплатили подписной бонус.
Действующее соглашение 30-летнего бельгийца со «Стандартом» рассчитано до лета 2023 года.
В текущем сезоне он провел за льежскую команду 20 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 1 миллион евро.
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