Источник: «Крылья Советов» подпишут экс-нападающего «Манчестер Сити»

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«Крылья Советов» договорились о трансфере нападающего Бенхамина Гарре из аргентинского клуба «Расинг», утверждает ESPN.
Самарцы заплатят около 1,5 миллиона евро за 50% прав на 22-летнего аргентинца. С российской командой хавбек подпишет контракт до 2026 года.
Ранее сообщалось, что «Уракан», за который Гарре выступает на правах аренды, также получит компенсацию за расторжение соглашения.
С 2016 по 2020 год Гарре находился в системе «Манчестер Сити», выступая за молодежные команды.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования