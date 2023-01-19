Источник: «Крылья Советов» подпишут экс-нападающего «Манчестер Сити»

«Крылья Советов» договорились о трансфере нападающего Бенхамина Гарре из аргентинского клуба «Расинг», утверждает ESPN.

Самарцы заплатят около 1,5 миллиона евро за 50% прав на 22-летнего аргентинца. С российской командой хавбек подпишет контракт до 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Уракан», за который Гарре выступает на правах аренды, также получит компенсацию за расторжение соглашения.

С 2016 по 2020 год Гарре находился в системе «Манчестер Сити», выступая за молодежные команды.