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13 марта, 23:17

Источник: Мусаев согласился возглавить «Краснодар»

Алина Савинова
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Российский специалист Мурад Мусаев вновь станет главным тренером «Краснодара», сообщает Legalbet.

По информации источника, 40-летний тренер принял предложение клуба. Отмечается, что в скором времени о его назначении будет объявлено официально.

Мусаев тренировал краснодарцев с 2018 по 2021 год. В системе клуба он работал с 2005 года. На данный момент специалист остается без работы. В феврале он покинул «Сабах», который возглавлял с октября 2021-го.

13 марта «Краснодар» объявил об отставке Владимира Ивича. Под руководством серба черно-зеленые провели 48 матчей, в которых одержали 27 побед, потерпели 10 поражений и 11 раз сыграли вничью. На данный момент «быки» с 39 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
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