Источник: Мусаев согласился возглавить «Краснодар»

Российский специалист Мурад Мусаев вновь станет главным тренером «Краснодара», сообщает Legalbet.

По информации источника, 40-летний тренер принял предложение клуба. Отмечается, что в скором времени о его назначении будет объявлено официально.

Мусаев тренировал краснодарцев с 2018 по 2021 год. В системе клуба он работал с 2005 года. На данный момент специалист остается без работы. В феврале он покинул «Сабах», который возглавлял с октября 2021-го.

13 марта «Краснодар» объявил об отставке Владимира Ивича. Под руководством серба черно-зеленые провели 48 матчей, в которых одержали 27 побед, потерпели 10 поражений и 11 раз сыграли вничью. На данный момент «быки» с 39 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.