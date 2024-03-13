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13 марта, 23:26

Адвокат Жорин сообщил, что у Промеса остаются шансы на возвращение в Россию

Константин Белов
Корреспондент
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Адвокат Сергей Жорин в комментарии для «СЭ» отреагировал на арест нападающего «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ из-за возможной экстрадиции в Нидерланды.

Ранее в прокуратуре Амстердама сообщили «СЭ», что Нидерланды запросят экстрадицию Промеса.

«В данный момент он арестован для обеспечения участия в суде по экстрадиции, в связи с наличием красного уведомления в базе розыска Интерпола. Сейчас эта ситуация приобретает горячую фазу. Арабский суд решит одобрить экстрадицию в Нидерланды или нет. Вероятность этого события высока, все будет зависеть от адвокатов Промеса», — сказал Жорин «СЭ»

Адвокат также предположил, в каком случае Промес может избежать экстрадицию в Нидерланды.

«Я вижу единственную возможность избежать экстрадиции — это выявить процессуальные нарушения в экстрадиционном запросе. Будет иметь значение правильность оформления документов со стороны нидерландской прокуратуры. Думаю, что упор будет сделан в эту сторону. Если будут выявлены нарушения в предоставленных документах суду, то экстрадиции не будет. А пока Нидерланды будут готовить новый комплект, то Промес сможет вернуться в Россию, которая его может не выдать», — добавил Жорин.

В среду, 13 марта стало известно, что 32-летнего голландца арестовали в Дубае (ОАЭ). Арест связан с запросом Нидерландов на экстрадицию футболиста.

Ранее суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В прошлом году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020-го.

Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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