Источник: Николсон может покинуть «Спартак» в зимнее трансферное окно

24 ноября, 20:12
Нападающий «Спартака» Шамар Николсон может в скором времени покинуть московский клуб, сообщает Metaratings.
По информации источника, представители 25-летнего ямайца вели неформальные переговоры по поводу перехода игрока в европейский клуб. Сам футболист доволен своим положением в «Спартаке».
Николсон перешел в «Спартак» из «Шарлеруа» в январе 2022 года. Контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.
В текущем сезоне форвард провел за красно-белых 17 матчей во всех турнирах, в которых отличился 4 голами и 2 результативными передачами.