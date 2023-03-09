Источник: представители Кузяева предложили услуги полузащитника турецким клубам

«Зенит» и полузащитник команды Далер Кузяев приостановили переговоры о новом контракте, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, скорее всего, стороны вернутся к данной теме после завершения сезона. При этом представители Кузяева уже предлагают услуги футболиста клубам из чемпионата Турции и некоторых других европейских лиг. 30-летний игрок хотел бы оказаться в команде, которая принимает участие в еврокубках.

Информируется, что для Кузяева переход в европейский клуб является приоритетным вариантом. В случае неудачи, он не планирует рассматривать предложения от других российских команд, кроме «Зенита».

Кузяев выступает за «Зенит» с лета 2017 года. Контракт рассчитан до лета 2023 года. За петербуржский клуб в текущем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 5 голевых передач.