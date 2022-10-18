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Сегодня, 09:17

Источник: Радимов может возглавить «Нижний Новгород», если Галактионов уйдет в «Локомотив»

Мария Гусева

Главным тренером «Нижнего Новгорода» может стать Владислав Радимов, если Михаил Галактионов перейдет в «Локомотив», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, «Зенит» и «Нижний Новгород» провели переговоры и практически достигли договоренности о возможном переходе специалиста.

Радимов тренировал «Зенит» — 2 с 2013 по 2017 и с 2018 по 2022 год. В начале октября специалист покинул свой пост, но остался в клубе на должности советника по развитию молодежного футбола.

38-летний Галактионов возглавляет «Нижний Новгород» с лета 2022 года. После 13 туров чемпионата России нижегородский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

Источник: https://t.me/rbsportrb/7360
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
Михаил Галактионов
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