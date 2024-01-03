Источник: «Спартак» интересуется форвардом «Бенфики» Петаром Мусой

Нападающий «Бенфики» Петар Муса попал в сферу интересов «Спартака», сообщает журналист Бруно Андраде.

Ранее Андраде сообщил, что «Спартак» был заинтересован в нападающем «Сантоса» Маркосе Леонардо, который отказался от перехода в Россию и, скорее всего, станет игроком «Бенфики».

25-летний Муса играет за «Бенфику» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за лиссабонцев 21 матч во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

Ранее Муса выступал за «Боавишту», пражскую «Славию», «Унион» Берлин, «Слован», «Викторию Жижков», «Интер Запрешич» и «НК Загреб». Также на его счету 6 матчей за сборную Хорватии.