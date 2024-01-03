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Сегодня, 19:44

Титов надеется, что «Краснодар» станет чемпионом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-нападающий московского «Спартака» и сборной России Егор Титов подвел итоги 2023 года для российского футбола.

«В 2023 году меня больше всего впечатлил «Краснодар», который воспользовался осечками всех конкурентов. В первую очередь, наверное, «Зенита». Они очень достойно сыграли в Питере, мы видели лучшего нападающего, команда выглядела очень достойно. И последние два матча вырвали, можно сказать, на жилах — вот так, наверное, и становятся чемпионами. Проявляется чемпионский дух, вырываются вот такие победы. Я надеюсь, что чемпионство не за горами у «Краснодара». С огромным уважением отношусь к господину Галицкому, который сделал такую вот конфетку. Потихонечку, поэтапно, но мы видим великолепный стадион, мы видим, как любят футбол в «Краснодаре» — болельщик голосует ногами и приходит, даже несмотря на Fan ID. Забивается стадион, особенно на топовые матчи. Хочется, чтобы такая прекрасная весна в мае пришла в Краснодар. Я ни в коем случае не против «Зенита», не за «Краснодар», а просто — человек старался с 2008 года. То есть команде 15 лет, а они уже претендуют на чемпионство. Очень бы хотелось, чтобы эта награда настигла Галицкого. Я думаю, это будет большой праздник для всех, наверное, для всего российского футбола, и конечно, для болельщиков «Краснодара», для самого Галицкого. У меня этот город и эта команда вызывают только положительные эмоции», — приводит слова Титова Metaratings.ru.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 38 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/titov-nadeyus-chto-chempionstvo-krasnodara-ne-za-gorami-320904/
Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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