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Сегодня, 18:51

Волков считает удачным для себя 2023 год

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Волков сообщил, что прошедший год сложился для него хорошо.

«Для меня самым запоминающимся матчем сборной России в году была игра с Камеруном, потому что самый сильный соперник. Люди играют в топовых лигах, в чемпионатах Англии, Италии, Испании. Конечно, занесем в актив 2023 год, соперников нам дали для сборной. Если брать в целом год выступления за «Краснодар» и сборную, то хороший прорыв. Прибавляю от игры к игре. Изучаю свои ошибки, прибавляю в сильных сторонах, улучшил подачи с фланга. Такой удачный для меня год», — приводит слова Волкова ТАСС.

В нынешнем сезоне 21-летний Волков провел за «Краснодар» 22 матча и забил три мяча.

Источник: https://tass.ru/sport/19671591
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Сергей Волков
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