Источник: «Спартак» мог подписать форварда «Сантоса» Маркоса Леонардо, но игрок отказался ехать в Россию

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Нападающий «Сантоса» Маркос Леонардо отказался от перехода в «Спартак», сообщает журналист Бруно Андраде.
По информации источника, красно-белые были готовы удовлетворить требования «Сантоса» по трансферу, но 20-летний бразилец не захотел переезжать в Россию.
Ожидается, что футболист в ближайшее время станет игроком «Бенфики». Сумма трансфера оценивается в 18 миллионов евро.
Маркос Леонардо является воспитанником «Сантоса». Он провел за бразильский клуб 168 матчей, забил 54 мяча и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.