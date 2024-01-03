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Сегодня, 16:27

Источник: «Спартак» мог подписать форварда «Сантоса» Маркоса Леонардо, но игрок отказался ехать в Россию

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Сантоса» Маркос Леонардо отказался от перехода в «Спартак», сообщает журналист Бруно Андраде.

По информации источника, красно-белые были готовы удовлетворить требования «Сантоса» по трансферу, но 20-летний бразилец не захотел переезжать в Россию.

Ожидается, что футболист в ближайшее время станет игроком «Бенфики». Сумма трансфера оценивается в 18 миллионов евро.

Маркос Леонардо является воспитанником «Сантоса». Он провел за бразильский клуб 168 матчей, забил 54 мяча и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Футбол
ФК Бенфика
ФК Сантос
ФК Спартак (Москва)
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