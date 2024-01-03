Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:32

В «Флуминенсе» подтвердили, что Нино близок к переходу в «Зенит»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Пресс-атташе «Флуминенсе» Марсело Ахмед прокомментировал информацию о возможном переходе защитника команды Нино в «Зенит».

«Нино близок к переходу в «Зенит», но сделка еще не закрыта», — приводит слова Ахмеда Sport24.

2 января журналист Фабио Алейшо сообщил, что «Зенит» заплатит за 26-летнего бразильца около 6 миллионов евро.

В минувшем сезоне Нино провел за «Флуминенсе» 55 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт игрока с клубом истекает 31 декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Зенит
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
1
0
Читайте также
Биография Александра Усика: жизнь и карьера непобежденного боксера
Новый чемпион РПЛ и «Золотой мяч» Беллингему вошли в список футбольных прогнозов на 2024 год
Глава МИД Польши призвал Запад дать Киеву дальнобойные ракеты
Четверо пострадали после схода авиационного боеприпаса в Воронежской области
Захарова прокомментировала отказ ОБСЕ осудить теракт ВСУ в Белгороде
ФШР прокомментировала отказ гроссмейстера Польши жать руку россиянину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Источник: «Спартак» мог подписать форварда «Сантоса» Маркоса Леонардо, но игрок отказался ехать в Россию