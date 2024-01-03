В «Флуминенсе» подтвердили, что Нино близок к переходу в «Зенит»

Пресс-атташе «Флуминенсе» Марсело Ахмед прокомментировал информацию о возможном переходе защитника команды Нино в «Зенит».

«Нино близок к переходу в «Зенит», но сделка еще не закрыта», — приводит слова Ахмеда Sport24.

2 января журналист Фабио Алейшо сообщил, что «Зенит» заплатит за 26-летнего бразильца около 6 миллионов евро.

В минувшем сезоне Нино провел за «Флуминенсе» 55 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт игрока с клубом истекает 31 декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.