Источник: «Спартак» предложил «Крыльям Советов» за Сергея Пиняева более 5 миллионов евро

«Спартак» сделал предложение «Крыльям Советов» по трансферу полузащитника Сергея Пиняева, утверждает «Рб Спорт».

Московский клуб сделал готов заплатить более чем на 5 миллионов евро, включая агентскую комиссию. Сам 18-летний футболист пока раздумывает над предложением.

Ранее «Крылья» уведомили «Локомотив» о незаинтересованности в продаже 18-летнего Пиняева. Железнодорожники запрашивали у самарцев условия трансфера.

1 декабря 2022 года Пиняев стал победителем премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому игроку РПЛ по итогам года.

В текущем сезоне хавбек провел за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

В 2018 году футболист проходил недельную стажировку в «Манчестер Юнайтед», после которой играл в матче молодежной команды «красных дьяволов» и забил пять мячей.