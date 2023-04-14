Источник: защитник «Спартака» Рыбус может вернуться в Польшу

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Агент защитника «Спартака» Мацея Рыбуса Мариуш Пекарски заявил, что его клиент может покинуть российский клуб и вернуться в чемпионат Польши.
«Мы видим, что Мацей не играет, а значит, придется что?то менять. На данный момент конкретных предложений нет, но не исключено и возвращение футболиста в Польшу», — заявил агент в интервью Lowiczanin.
Действующее соглашение поляка со «Спартаком» рассчитано до лета 2024 года. Ранее он играл в РПЛ за «Локомотив» и «Ахмат».
В текущем сезоне 33-летний защитник сыграл за красно-белых в 11 матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.