Источник: защитник «Спартака» Рыбус может вернуться в Польшу

Агент защитника «Спартака» Мацея Рыбуса Мариуш Пекарски заявил, что его клиент может покинуть российский клуб и вернуться в чемпионат Польши.

«Мы видим, что Мацей не играет, а значит, придется что?то менять. На данный момент конкретных предложений нет, но не исключено и возвращение футболиста в Польшу», — заявил агент в интервью Lowiczanin.

Действующее соглашение поляка со «Спартаком» рассчитано до лета 2024 года. Ранее он играл в РПЛ за «Локомотив» и «Ахмат».

В текущем сезоне 33-летний защитник сыграл за красно-белых в 11 матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.