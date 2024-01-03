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Сегодня, 01:09

Обедзинский: «Ну и пусть «Краснодар» продаст Кордобу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Кубани» Владимир Обедзинский прокомментировал информацию о том, что нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой интересуются клубы из ОАЭ.

«Ну и пусть «Краснодар» продаст Кордобу, а взамен другого нападающего себе купит. Незаменимых людей нет. Только новому форварду нужно будет время притереться, чтобы раззабиваться. Кокшаров? В первых матчах он мне нравился, но потом подсдал что-то. Если наберет обороты, то хорош будет, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Обедзинского.

В этом сезоне Кордоба сыграл в 16 матчах и забил 8 мячей.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005525795_obedzinskiy_nu_i_pust_krasnodar_prodast_kordobu_a_vzamen_drugogo_kupit
Джон Кордоба
Футбол
ФК Краснодар
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