Кечинов: «Спартаку» однозначно нужна чистка состава. Все линии команды нуждаются в усилении»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о нынешнем составе красно-белых.

«Новому главному тренеру надо будет летом смотреть, кто из футболистов будет в форме и на что способен. После этого ему уже предстоит решить, кто останется в обойме. Я считаю, «Спартаку» однозначно нужна чистка состава. Если перед клубом ставятся максимальные задачи, а именно борьба за золото, тогда составу нужна чистка, обязательно. Все линии команды, так или иначе, нуждаются в усилении», — сказал Кечинов «СЭ».

«Спартак» объявил о назначении Станковича в четверг, 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25. Сейчас серб возглавляет «Ференцварош».

На данный момент красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков после 28 туров.

(Денис Сафронов)