Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:19

Кечинов: «Спартаку» однозначно нужна чистка состава. Все линии команды нуждаются в усилении»

Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о нынешнем составе красно-белых.

«Новому главному тренеру надо будет летом смотреть, кто из футболистов будет в форме и на что способен. После этого ему уже предстоит решить, кто останется в обойме. Я считаю, «Спартаку» однозначно нужна чистка состава. Если перед клубом ставятся максимальные задачи, а именно борьба за золото, тогда составу нужна чистка, обязательно. Все линии команды, так или иначе, нуждаются в усилении», — сказал Кечинов «СЭ».

«Спартак» объявил о назначении Станковича в четверг, 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25. Сейчас серб возглавляет «Ференцварош».

На данный момент красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков после 28 туров.

(Денис Сафронов)

Валерий Кечинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Обсудить
Читайте также
Биография Дастина Порье: американец сломал Конора и заслужил уважение Хабиба
Бывшая звезда «Интера» Станкович стал тренером «Спартака»
Путин заявил об отсутствии у России планов по взятию Харькова
«Рейнджерс» - в финале «Востока», у Панарина – день ассистов, а в «Ванкувере» повторили рекорд Ларионова. Что произошло в Кубке Стэнли 17 мая
МИД Литвы вызвал представителя РФ и выразил протест
В Британии обеспокоились последствиями ответа РФ на поставки Storm Shadow ВСУ
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
Материалы сюжета: «Спартак» и Станкович: новый тренер на сезон-2024/25
Первак: «Станкович — хороший тренер. Дай бог, чтобы у «Спартака» все получилось»
Семин разочарован отсутствием россиян в штабе Станковича в «Спартаке»: «Это был бы плюс для нашего футбола»
Семин считает, что, если Станкович не даст результата в «Спартаке», клуб вместе с ним должен покинуть Амарал
Пинту — о назначении Станковича в «Спартак»: «Я горжусь Амаралом»
Как «Спартак» выбирал Станковича: дружба с Моуринью, причина блока Черчесова, торги конкурентов за каждый цент
Аленичев: «Если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, состав нужно менять на 30 процентов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Источник: «Зенит» близок к покупке голкипера «Балтики» Латышонка