Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 07:59

Иванов: «У нас что с ВАР, что без него допускают много ошибок»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент «Урала» Григорий Иванов не видит изменений в работе судей с приходом Милорада Мажича на пост главы департамента судейства РФС.

«Я не вижу. Ошибки элементарные допускают. Такие, которые не имеют права допускать. У нас есть ВАР, который должен исправлять все ошибки. У нас что с ВАР, что без него допускают много ошибок. Если бы без ВАР — понятно, человек всегда может ошибиться.

Для меня такое судейство и поведение руководителя судейского корпуса его не красит. То, что он ни с кем не общается, ставит судью выше всех. Так не должно быть! Если мы ошибаемся, нас наказывают, штрафуют. Вышел человек за пределы технической зоны — дают штраф. А их мы не знаем, как их наказывают? Можно же признавать свои ошибки? Я вот лично не стесняюсь, если я виноват, я признаю свою ошибку. А они нет, они правы всегда, не ошибаются. Так неправильно», — цитриует Metaratings.ru Иванова.

В июне 2023 года Милорад Мажич возглавил департамент судейства РФС. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на год.

Источник: https://metaratings.ru/news/ivanov-sudeistvo-i-povedenie-mazhicha-ego-ne-krasit-on-ni-s-kem-ne-obshaetsya-319771/
Футбол
Григорий Иванов (руководитель)
Милорад Мажич
0
Читайте также
«Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера
«Барселону» могут отстранить от еврокубков из-за участия в Суперлиге
Летчик истребителя Су-35 обнаружил и отвел в воздухе ударную группу противника
В отсеке шасси прилетевшего в Париж из Алжира самолета обнаружили эмигранта
Посол РФ в Аргентине выступил против передачи российских вертолетов Киеву
Чернышенко рассказал о запрете операторам связи увеличивать тарифы выше инфляции
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Наумов: «Не вижу аргументов в пользу перехода на старую систему проведения чемпионата России»