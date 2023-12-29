Иванов: «У нас что с ВАР, что без него допускают много ошибок»

Президент «Урала» Григорий Иванов не видит изменений в работе судей с приходом Милорада Мажича на пост главы департамента судейства РФС.

«Я не вижу. Ошибки элементарные допускают. Такие, которые не имеют права допускать. У нас есть ВАР, который должен исправлять все ошибки. У нас что с ВАР, что без него допускают много ошибок. Если бы без ВАР — понятно, человек всегда может ошибиться.

Для меня такое судейство и поведение руководителя судейского корпуса его не красит. То, что он ни с кем не общается, ставит судью выше всех. Так не должно быть! Если мы ошибаемся, нас наказывают, штрафуют. Вышел человек за пределы технической зоны — дают штраф. А их мы не знаем, как их наказывают? Можно же признавать свои ошибки? Я вот лично не стесняюсь, если я виноват, я признаю свою ошибку. А они нет, они правы всегда, не ошибаются. Так неправильно», — цитриует Metaratings.ru Иванова.

В июне 2023 года Милорад Мажич возглавил департамент судейства РФС. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на год.