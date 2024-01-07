Иванов рассказал о возможном трансфере Камара из тбилисского «Динамо» в «Урал»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о потенциальном трансфере нападающего «Динамо» Тбилиси Камара.

«Между «Уралом» и тбилисским «Динамо» есть договоренности по переходу Камара, но возникли проблемы. Появились какие-то другие агенты, захотевшие получить что-то с этого перехода. Пока у нас вялотекущие переговоры по этому футболисту», — сказал Иванов.

Иванов не уверен, получится ли закрыть сделку по этому игроку.

«Виктор Гончаренко на следующей неделе выходит из отпуска. Мы сядем с главным тренером и обсудим этот вопрос: нужен нам этот футболист или нет», — цитирует функционера Sport24.