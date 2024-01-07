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Сегодня, 16:35

Иванов рассказал о возможном трансфере Камара из тбилисского «Динамо» в «Урал»

Виктория Кравченко
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Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о потенциальном трансфере нападающего «Динамо» Тбилиси Камара.

«Между «Уралом» и тбилисским «Динамо» есть договоренности по переходу Камара, но возникли проблемы. Появились какие-то другие агенты, захотевшие получить что-то с этого перехода. Пока у нас вялотекущие переговоры по этому футболисту», — сказал Иванов.

Иванов не уверен, получится ли закрыть сделку по этому игроку.

«Виктор Гончаренко на следующей неделе выходит из отпуска. Мы сядем с главным тренером и обсудим этот вопрос: нужен нам этот футболист или нет», — цитирует функционера Sport24.

24-летний Камара в этом сезоне провел 41 матч, забил 15 голов и отдал 7 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 450 тысяч евро.

Источник: https://sport24.ru/football/news-610342-ivanov-mezhdu-uralom-i-tbilisskim-dinamo-yest-dogovorennosti-po-perekhodu-kamara-no-voznikli-problemy
Григорий Иванов (руководитель)
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