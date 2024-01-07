Иванов рассказал о возможном трансфере Камара из тбилисского «Динамо» в «Урал»

Сегодня, 16:35
Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о потенциальном трансфере нападающего «Динамо» Тбилиси Камара.
«Между «Уралом» и тбилисским «Динамо» есть договоренности по переходу Камара, но возникли проблемы. Появились какие-то другие агенты, захотевшие получить что-то с этого перехода. Пока у нас вялотекущие переговоры по этому футболисту», — сказал Иванов.
Иванов не уверен, получится ли закрыть сделку по этому игроку.
«Виктор Гончаренко на следующей неделе выходит из отпуска. Мы сядем с главным тренером и обсудим этот вопрос: нужен нам этот футболист или нет», — цитирует функционера Sport24.
24-летний Камара в этом сезоне провел 41 матч, забил 15 голов и отдал 7 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 450 тысяч евро.