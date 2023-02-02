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Сегодня, 20:06

Иванов заявил, что «Урал» с удовольствием оставил бы Помазуна

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал будущее 26-летнего вратаря Ильи Помазуна.

«Что вам надо от вратаря Ильи Помазуна? Он у нас в команде. Договор с ЦСКА до конца сезона. Что потом? Не знаю. Я не Нострадамус. Он все-таки принадлежит ЦСКА. Мы бы с удовольствием его оставили. Сейчас не время и не место разговаривать про Илью Помазуна. В феврале 2021 года ЦСКА вернул Помазуна из аренды из-за болезни Игоря Акинфеева. Сейчас возможно ли повторение этой ситуации? Да», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Помазун провел 28 матчей и пропустил 31 гол. Будучи воспитанником ЦСКА, он провел за родной клуб всего 10 матчей. Нынешняя аренда в «Урале» — третья для Помазуна. Первый раз армейцы отправили его в Екатеринбург летом 2020 года, но экстренно вернули в феврале 2021-го. Затем были две годичные аренды в сезонах 2021/22 и 2022/23.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/grigorij-ivanov-ural-s-udovol-stviem-ostavil-by-pomazuna/
Илья Помазун
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