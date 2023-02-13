0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:25

Олич — о Жиркове: «Помню, как он был недоволен, что подписал контракт с «Челси»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Ивица Олич и Юрий Жирков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Экс-игрок ЦСКА Ивица Олич в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о завершении карьеры Юрия Жиркова.

«Хорошо его знаю. Помню Юру с первых дней, когда он пришел на пробную тренировку в ЦСКА. Было видно, что он очень быстрый и с хорошей левой ногой. Когда приезжаешь на просмотр, это нелегко. Помню, тогда Артур Жорже был главным тренером. Он его оставил, подписали контракт. Жирков после этого очень быстро начал играть в основе и потом за сборную. Он сделал очень хорошую карьеру, поиграл за «Челси», хотя он никогда не хотел уезжать из России. Помню, как он был недоволен, что подписал контракт с «Челси», потому что хотел остаться в России и не говорил по-английски. Я ему сказал, что он должен поехать туда, потому что это другой уровень футбола. Жирков в России играл на самом высоком уровне, он много выиграл за свою карьеру. Играть до 39 лет — это немало, это отлично. Сейчас ему надо немного отдохнуть. Он может быть довольным своей карьерой», — сказал Олич «СЭ».

Последним клубом 39-летнего Жиркова стали «Химки», за которые он выступал с января по июнь 2022 года. В составе ЦСКА Жирков стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, победителем Кубка УЕФА.

Также он выступал за «Зенит», «Челси», «Спартак» из Тамбова, «Анжи» и «Динамо».

Юрий Жирков. Скромный, трудолюбивый, гениальный. Жирков закончил карьеру
Ивица Олич
Юрий Жирков
ФК ЦСКА (Москва)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Махачев не получил серьезных травм в бою против Волкановски
Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину
Кулеба пообещал «великие события» в Нью-Йорке 23 и 24 февраля
Кадыров сообщил о попытке покушения на командира «Ахмата» Алаудинова
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила новые сверхдальние ракеты
В СВР заявили о вербовке США джихадистов для терактов в России
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Агент Ренана сообщил, что игрок присоединится к «Зениту» на этой неделе
Агент Дуа: «Не думаю, что в данный момент Квадво захочет поехать в Россию»
Тихонов: «Промес пропустил два сбора «Спартака», это вызов для него»
Тихонов оценил шансы «Спартака» навязать конкуренцию «Зениту» во второй части сезона
Виталий Дьяков: «Скорее «Спартак» ближе к чемпионству, чем «Ростов» ко второму месту»
Стало известно, сколько заработали Махачев и Волкановски за совместный бой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тихонов: «Промес пропустил два сбора «Спартака», это вызов для него»

Кураньи назвал лучших футболистов РПЛ и «Динамо» во время его карьеры в России