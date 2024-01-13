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Сегодня, 21:02

Измайлов: «Балтика» давно следила за Арбузовым, у него большой потенциал»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался о переходе в калининградскую команду Ярослава Арбузова и Виталия Лисаковича.

«Наш спортивный блок давно следил за Ярославом Арбузовым. У него большой потенциал и мы надеемся, что в «Балтике» Ярослав сумеет его раскрыть. Разумеется, это трансфер на перспективу, поэтому трудовое соглашение заключено на такой длительный срок. Что касается Виталия Лисаковича, то это опытный игрок, у которого за плечами не один десяток игр не только в РПЛ, но и на международном уровне. Уверены, что Лисакович сможет нам помочь этой весной», — цитирует Измайлова Metaratings.ru.

19-летний Арбузов подписал с «Балтикой» контракт до июня 2028 года. 25-летний Лисакович пришел в калининградский клуб из «Рубина» на правах аренды до конца текущего сезона.

На данный момент «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 18 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/ravil-izmailov-baltika-davno-sledila-za-arbuzovym-u-nego-bolshoi-potencial-323590/
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