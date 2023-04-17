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Сегодня, 10:00

Орлов: «Малкома сватали в «ПСЖ». Но с таким уровнем реализации...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Малком.
Фото ФК «Зенит»
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Известный комментатор Геннадий Орлов пожурил нападающего «Зенита» Малкома за игру в матче с «Ростовом» (0:0) в 23-м туре РПЛ.

— У «Зенита» было 4-5 голевых моментов. Однако «Ростов» подтвердил свои реальные претензии на второе место. Так хорошо никто против «Зенита» в этом сезоне не играл. Имею в виду качество футбола. Какой высокий прессинг применила команда Карпина! Все четко, организованно. Дончане порой ставили гостей в тупик.

Понятно, что игроки «Зенита» мастеровитее, у них трансферные суммы совсем другие. Однако этот матч показал, чего не хватает команде Семака. Во-первых, реализации. У одного Караваева было три момента! Атаки то хорошие, но где завершение?

А Малком? Тоже мог сыграть удачнее в отдельных эпизодах. Не случайно лучшим игроком матча признали Клаудиньо. Он явно выделялся своими нестандартными действиями, по-другому видит игровые ситуации. А тот же Малком многовато ошибался. Его сватали в «ПСЖ», но с таким уровнем реализации... Не знаю, не знаю. Сегодняшний матч вряд ли сработал в плюс на него в плане возможного перехода в серьезный европейский клуб. Наверное, его расхолаживает отсутствие достойной конкуренции.

Тоскливый первый тайм? Это зависело от высокого процента брака. Ну тот же Вендел частенько допускал огрехи у своей штрафной. Не все гладко у «Зенита» в обороне. Чистяков не может начинать атаки длинной передачей. Он пасует только ближнему... Проблема форварда в «Зените» никуда не делась. Правда, Кассьерра сегодня сыграл неплохо, на четверку. Не выключался из игры, был довольно полезен. Прибавляет, — сказал Орлов.

Лидер этого сезона РПЛ «Зенит» сохранил 9-очковое преимущество над «Ростовом», идущим на второй строчке в турнирной таблице.

Валерий Карпин. «Карпин молодец. Никто так хорошо не играл против «Зенита». Мнение Орлова
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
ФК Ростов
Геннадий Орлов
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